"Атлетик" разгромил "Эспаньол" в 11-м туре Примеры

В рамках 11-го тура испанской Примеры "Атлетик" из Бильбао на своём поле крупно обыграл "Эспаньол".

Баски отправили в ворота соперника три безответных мяча - дублем отличился Икер Муниаин, кроме того, автогол в свой пассив записал Виктор Переа.

"Атлетик" – "Эспаньол" - 3:0

Голы: Муниаин, 4 - 1:0, Муниаин, 17 - 2:0, Переа, 79 (автогол) - 3:0.

"Атлетик": Симон, Альварес, Берчиче, Капа, Мартинес, Рауль Гарсия, Лопес (Сан Хосе, 60), Дани Гарсия, Кордоба, Муниаин (Адурис, 86), Уильямс (Ларрасабаль, 71).

"Эспаньол": Диего Лопес, Переа, Давид Лопес, Налдо, Вила, Санчес, Дардер, Варгас (Феррейра, 61), Рока (Гранеро, 63), Эспиноса, Кампусано (У Лэй, 71).

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