"Атлетик" разгромил "Эспаньол" в 11-м туре Примеры
В рамках 11-го тура испанской Примеры "Атлетик" из Бильбао на своём поле крупно обыграл "Эспаньол".
Баски отправили в ворота соперника три безответных мяча - дублем отличился Икер Муниаин, кроме того, автогол в свой пассив записал Виктор Переа.
"Атлетик" – "Эспаньол" - 3:0
Голы: Муниаин, 4 - 1:0, Муниаин, 17 - 2:0, Переа, 79 (автогол) - 3:0.
"Атлетик": Симон, Альварес, Берчиче, Капа, Мартинес, Рауль Гарсия, Лопес (Сан Хосе, 60), Дани Гарсия, Кордоба, Муниаин (Адурис, 86), Уильямс (Ларрасабаль, 71).
"Эспаньол": Диего Лопес, Переа, Давид Лопес, Налдо, Вила, Санчес, Дардер, Варгас (Феррейра, 61), Рока (Гранеро, 63), Эспиноса, Кампусано (У Лэй, 71).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|10
|22
|2
|Гранада
|10
|20
|3
|Атлетико Мадрид
|11
|20
|4
|Севилья
|11
|20
|5
|Реал Сосьедад
|11
|19
|6
|Реал Мадрид
|9
|18
|7
|Вильярреал
|10
|17
|8
|Осасуна
|10
|14
|9
|Леванте
|11
|14
|10
|Валенсия
|11
|14
|11
|Реал Вальядолид
|11
|14
|12
|Атлетик Бильбао
|10
|13
|13
|Хетафе
|10
|13
|14
|Алавес
|11
|12
|15
|Мальорка
|10
|10
|16
|Эйбар
|10
|9
|17
|Сельта Виго
|10
|9
|18
|Бетис
|10
|9
|19
|Эспаньол
|10
|8
|20
|Леганес
|10
|5