"Атлетик" разгромил "Хетафе" на своем поле
Завершился матч 20-го тура испанской Ла Лиги. "Атлетик" в Бильбао принимал "Хетафе". Несмотря на быстрый пропущенный мяч (Кукурелья забил уже на 18-й секунде), хозяева одержали разгромную победу со счетом 5:1.
Результат позволил баскам подняться на 9 строчку турнирной таблицы. В их активе теперь 24 очка после 19 матчей. Гости остались на 13 месте, набрав 23 балла.
"Атлетик" - "Хетафе" 5:1 (1:1)
Голы: Кукурелья, 1 - 0:1, Рауль Гарсия, 12 - 1:1, Йерай Альварес, 50 - 2:1, Рауль Гарсия, 61 - 3:1, Беренгер, 75 - 4:1, Де Маркос, 82 - 5:1,
Нереализованный пенальти: Мата, 29
"Атлетик": Унаи Симон, Баленсиага (Лекуэ, 66), Капа, Нуньес, Де Маркос, Рауль Гарсия (Беренгер, 73), Дани Гарсия, Муниаин (Унаи Лопес, 80), Венседор (Весга, 73), Йерай Альварес, Уильямс (Вильялибре, 80).
"Хетафе": Яньес, Ньом, Эчейта, Суарес, Джене, Максимович (Анхель Родригес, 57), Кукурелья, Арамбарри (Патрик, 83), Кубо (Ньянг, 69), Аленья, Мата (Портильо, 69).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14