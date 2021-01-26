"Атлетик" разгромил "Хетафе" на своем поле

Теги атлетик бильбаохетафе

"Атлетик" разгромил "Хетафе" на своем полеЗавершился матч 20-го тура испанской Ла Лиги. "Атлетик" в Бильбао принимал "Хетафе". Несмотря на быстрый пропущенный мяч (Кукурелья забил уже на 18-й секунде), хозяева одержали разгромную победу со счетом 5:1.

Результат позволил баскам подняться на 9 строчку турнирной таблицы. В их активе теперь 24 очка после 19 матчей. Гости остались на 13 месте, набрав 23 балла.

"Атлетик" - "Хетафе" 5:1 (1:1)

Голы: Кукурелья, 1 - 0:1, Рауль Гарсия, 12 - 1:1, Йерай Альварес, 50 - 2:1, Рауль Гарсия, 61 - 3:1, Беренгер, 75 - 4:1, Де Маркос, 82 - 5:1, 
Нереализованный пенальти: Мата, 29

"Атлетик": Унаи Симон, Баленсиага (Лекуэ, 66), Капа, Нуньес, Де Маркос, Рауль Гарсия (Беренгер, 73), Дани Гарсия, Муниаин (Унаи Лопес, 80), Венседор (Весга, 73), Йерай Альварес, Уильямс (Вильялибре, 80).

"Хетафе": Яньес, Ньом, Эчейта, Суарес, Джене, Максимович (Анхель Родригес, 57), Кукурелья, Арамбарри (Патрик, 83), Кубо (Ньянг, 69), Аленья, Мата (Портильо, 69).

Читайте также: Марк Кукурелья забил "Атлетику" на 18-й секунде, установив клубный рекорд (видео) | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 25 января

Главные новости дня: 25 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов