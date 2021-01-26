"Атлетик" разгромил "Хетафе" на своем поле

Завершился матч 20-го тура испанской Ла Лиги. "Атлетик" в Бильбао принимал "Хетафе". Несмотря на быстрый пропущенный мяч (Кукурелья забил уже на 18-й секунде), хозяева одержали разгромную победу со счетом 5:1.



Результат позволил баскам подняться на 9 строчку турнирной таблицы. В их активе теперь 24 очка после 19 матчей. Гости остались на 13 месте, набрав 23 балла.

"Атлетик" - "Хетафе" 5:1 (1:1)

Голы: Кукурелья, 1 - 0:1, Рауль Гарсия, 12 - 1:1, Йерай Альварес, 50 - 2:1, Рауль Гарсия, 61 - 3:1, Беренгер, 75 - 4:1, Де Маркос, 82 - 5:1,

Нереализованный пенальти: Мата, 29

"Атлетик": Унаи Симон, Баленсиага (Лекуэ, 66), Капа, Нуньес, Де Маркос, Рауль Гарсия (Беренгер, 73), Дани Гарсия, Муниаин (Унаи Лопес, 80), Венседор (Весга, 73), Йерай Альварес, Уильямс (Вильялибре, 80).