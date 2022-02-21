"Атлетик" разгромил "Реал Сосьедад" в баскском дерби

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"Атлетик" разгромил "Реал Сосьедад" в баскском дерби

Фото: инстаграм "Атлетика"/Автор неизвестен

В матче 25-го тура чемпионата Испании "Атлетик" на своем поле разгромил "Реал Сосьедад" со счетом 4:0.

Победу хозяевам принесли голы Дани Вивиана, Ойана Сансета, Иньяки Уильямса и Икера Муниаина.

"Атлетик", набрав 37 очков, остался на восьмом месте в турнирной таблице Ла Лиги. "Реал Сосьедад" с 38 очками по-прежнему занимает восьмую позицию.

"Атлетик" – "Реал Сосьедад" - 4:0 (0:0)
Голы: Вивиан, 68 - 1:0, Сансет, 72 - 2:0, Уильямс, 80 - 4:0, Муниаин, 89 - 4:0

"Атлетик": Унаи Симон, Де Маркос, Мартинес, Вивиан, Берчиче, Дани Гарсия, Весга (Венседор, 63), Рауль Гарсия (Сансет, 62), Беренгер, Уильямс, Муниаин.

"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабель, Ле Норман, Субельдия, Муньос, Сильва (Рафинья, 62), Мерино (Гуриди, 62), Субименди, Порту (Мартин, 73), Серлот (Джуахра, 73), Ойарсабаль. 

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