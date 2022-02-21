"Атлетик" разгромил "Реал Сосьедад" в баскском дерби
Фото: инстаграм "Атлетика"/Автор неизвестен
В матче 25-го тура чемпионата Испании "Атлетик" на своем поле разгромил "Реал Сосьедад" со счетом 4:0.
Победу хозяевам принесли голы Дани Вивиана, Ойана Сансета, Иньяки Уильямса и Икера Муниаина.
"Атлетик", набрав 37 очков, остался на восьмом месте в турнирной таблице Ла Лиги. "Реал Сосьедад" с 38 очками по-прежнему занимает восьмую позицию.
"Атлетик" – "Реал Сосьедад" - 4:0 (0:0)
Голы: Вивиан, 68 - 1:0, Сансет, 72 - 2:0, Уильямс, 80 - 4:0, Муниаин, 89 - 4:0
"Атлетик": Унаи Симон, Де Маркос, Мартинес, Вивиан, Берчиче, Дани Гарсия, Весга (Венседор, 63), Рауль Гарсия (Сансет, 62), Беренгер, Уильямс, Муниаин.
"Реал Сосьедад": Ремиро, Горосабель, Ле Норман, Субельдия, Муньос, Сильва (Рафинья, 62), Мерино (Гуриди, 62), Субименди, Порту (Мартин, 73), Серлот (Джуахра, 73), Ойарсабаль.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14