"Атлетик" разгромил "Вальядолид" в Примере
В 27-м туре чемпионата Испании "Атлетик" на выезде разгромил "Вальядолид" со счетом 4:1. Победу баскам принесли голы Унаи Лопеса и Рауля Гарсии. В составе хозяев отличился Сандро Рамирес.
Благодаря победе "Атлетик" поднялся на девятое место в турнирной таблице Примеры. "Вальядолид" остался на 15-й позиции.
"Вальядолид" - "Атлетик" - 1:4 (0:2)
Голы: Унаи Лопес, 4 - 0:1, Рауль Гарсия, 24 - 0:2, Сандро Рамирес, 76 - 1:2, Уильямс, 87 - 1:3, Кордоба, 90+3 - 1:4
"Атлетик": Унаи Симон, Берчиче, Лекуэ, Мартинес, Йерай Альварес, Дани Гарсия, Рауль Гарсия, Сансет (Муниаин, 76), Кордоба, Унаи Лопес (Весга, 53), Уильямс.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14