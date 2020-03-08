"Атлетик" разгромил "Вальядолид" в Примере

В 27-м туре чемпионата Испании "Атлетик" на выезде разгромил "Вальядолид" со счетом 4:1. Победу баскам принесли голы Унаи Лопеса и Рауля Гарсии. В составе хозяев отличился Сандро Рамирес.

Благодаря победе "Атлетик" поднялся на девятое место в турнирной таблице Примеры. "Вальядолид" остался на 15-й позиции.

"Вальядолид" - "Атлетик" - 1:4 (0:2)

Голы: Унаи Лопес, 4 - 0:1, Рауль Гарсия, 24 - 0:2, Сандро Рамирес, 76 - 1:2, Уильямс, 87 - 1:3, Кордоба, 90+3 - 1:4

"Атлетик": Унаи Симон, Берчиче, Лекуэ, Мартинес, Йерай Альварес, Дани Гарсия, Рауль Гарсия, Сансет (Муниаин, 76), Кордоба, Унаи Лопес (Весга, 53), Уильямс.

Не пропустите: "Осасуна" обыграла "Эспаньол" в матче Примеры. | http://soccernews.ru