"Атлетик" разобрался с "Мальоркой" в 32-м туре Примеры

Теги атлетик бильбаомальорка

"Атлетик" разобрался с "Мальоркой" в 32-м туре Примеры

В рамках 32-го тура испанской Примеры "Атлетик" из Бильбао на своём поле выиграл у "Мальорки" со счётом 3:1.

У басков отличились Рауль ГарсияОйан Сансет и Асьер Вильялибре, гол престижа на счету Анте Будимира.

"Атлетик" – "Мальорка" - 3:1

Голы: Рауль Гарсия, 16 (пенальти) - 1:0, Сансет, 24 - 2:0, Будимир, 70 (пенальти) - 2:1, Вильялибре, 90 - 3:1.

"Атлетик": Унаи Симон, Капа, Йерай Альварес, Мартинес, Берчиче, Рауль Гарсия (Кодро, 84), Дани Гарсия, Сансет (Вильялибре, 75), Унаи Лопес (Весга, 84), Муниаин (Кордоба, 62), Уильямс (Де Маркос, 75).

"Мальорка": Рейна, Седлар, Раильо, Вальент (Гамес, 87), Посо, Севилья, Дани Родригес, Кубо, Баба (Будимир, 46), Лаго Джуниор (Трайковски, 58), Эрнандес (Пратс, 68).

Набрав три очка, "Атлетик" поднялся с 11-го на 9-е место в турнирной таблице чемпионата, "Мальорка" осталась на 18-й строчке.

Не пропустите: "Севилья" в концовке ушла от поражения в матче с "Вальядолидом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" потерял очки в матче с "Уфой"

"Спартак" потерял очки в матче с "Уфой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов