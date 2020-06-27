"Атлетик" разобрался с "Мальоркой" в 32-м туре Примеры
В рамках 32-го тура испанской Примеры "Атлетик" из Бильбао на своём поле выиграл у "Мальорки" со счётом 3:1.
У басков отличились Рауль Гарсия, Ойан Сансет и Асьер Вильялибре, гол престижа на счету Анте Будимира.
"Атлетик" – "Мальорка" - 3:1
Голы: Рауль Гарсия, 16 (пенальти) - 1:0, Сансет, 24 - 2:0, Будимир, 70 (пенальти) - 2:1, Вильялибре, 90 - 3:1.
"Атлетик": Унаи Симон, Капа, Йерай Альварес, Мартинес, Берчиче, Рауль Гарсия (Кодро, 84), Дани Гарсия, Сансет (Вильялибре, 75), Унаи Лопес (Весга, 84), Муниаин (Кордоба, 62), Уильямс (Де Маркос, 75).
"Мальорка": Рейна, Седлар, Раильо, Вальент (Гамес, 87), Посо, Севилья, Дани Родригес, Кубо, Баба (Будимир, 46), Лаго Джуниор (Трайковски, 58), Эрнандес (Пратс, 68).
Набрав три очка, "Атлетик" поднялся с 11-го на 9-е место в турнирной таблице чемпионата, "Мальорка" осталась на 18-й строчке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14