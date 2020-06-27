"Атлетик" разобрался с "Мальоркой" в 32-м туре Примеры

В рамках 32-го тура испанской Примеры "Атлетик" из Бильбао на своём поле выиграл у "Мальорки" со счётом 3:1.

У басков отличились Рауль Гарсия, Ойан Сансет и Асьер Вильялибре, гол престижа на счету Анте Будимира.

"Атлетик" – "Мальорка" - 3:1

Голы: Рауль Гарсия, 16 (пенальти) - 1:0, Сансет, 24 - 2:0, Будимир, 70 (пенальти) - 2:1, Вильялибре, 90 - 3:1.

"Атлетик": Унаи Симон, Капа, Йерай Альварес, Мартинес, Берчиче, Рауль Гарсия (Кодро, 84), Дани Гарсия, Сансет (Вильялибре, 75), Унаи Лопес (Весга, 84), Муниаин (Кордоба, 62), Уильямс (Де Маркос, 75).

"Мальорка": Рейна, Седлар, Раильо, Вальент (Гамес, 87), Посо, Севилья, Дани Родригес, Кубо, Баба (Будимир, 46), Лаго Джуниор (Трайковски, 58), Эрнандес (Пратс, 68).

Набрав три очка, "Атлетик" поднялся с 11-го на 9-е место в турнирной таблице чемпионата, "Мальорка" осталась на 18-й строчке.

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