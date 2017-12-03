"Атлетик" – "Реал" - 0:0 (обзор)

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"Атлетик" – "Реал" - 0:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 14-го тура испанской Примеры между "Атлетиком" и "Реалом".

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Команда М О
1 Барселона 14 36
2 Валенсия 13 31
3 Атлетико Мадрид 14 30
4 Реал Мадрид 14 28
5 Севилья 14 28
6 Вильярреал 13 21
7 Реал Сосьедад 14 19
8 Сельта Виго 14 18
9 Бетис 13 18
10 Жирона 13 17
11 Леганес 13 17
12 Хетафе 13 16
13 Эспаньол 13 16
14 Леванте 14 16
15 Атлетик Бильбао 14 14
16 Эйбар 13 14
17 Депортиво Ла-Корунья 14 12
18 Малага 14 8
19 Лас Пальмас 13 7
20 Алавес 13 6
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