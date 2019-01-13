"Атлетик" - "Севилья" - 2:0 (видеообзор матча)

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"Атлетик" - "Севилья" - 2:0 (видеообзор матча)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 19-го тура чемпионата Испании, в котором "Атлетик" победил "Севилью" со счетом 2:0 благодаря дублю Иньяки Уильямса.

Видео: "Атлетик" - "Севилья"

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