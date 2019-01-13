"Атлетик" - "Севилья": видеотрасляция матча 19-го тура испанской Примеры

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"Атлетик" - "Севилья": видеотрасляция матча 19-го тура испанской Примеры

Сегодня, 13 января, состоится матч 19-го тура испанской Примеры "Атлетик" - "Севилья".

"Севилья" с 33 баллами занимает 3 место в турнирной таблицы, отставая от лидирующей "Барселоны" на 40 баллов. "Атлетик", имея в своем активе 19 очков, занимает 17 место.

Игра пройдет на стадионе "Сан Мамес". Начало - в 18:15 (мск).

Прямая видеотрансляция матча будет доступна на нашем сайте.

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4 Алавес Алавес 19 32
5 Реал Мадрид Реал Мадрид 18 30
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9 Эспаньол Эспаньол 18 24
10 Валенсия Валенсия 19 23
11 Леванте Леванте 18 23
12 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 18 22
13 Эйбар Эйбар 18 22
14 Леганес Леганес 19 22
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 22
16 Сельта Виго Сельта Виго 19 21
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