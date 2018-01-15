"Атлетик" согласовал переход румынского защитника

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"Атлетик" согласовал переход румынского защитника

Защитник "Вииторула" Кристиан Ганя по окончании сезона перейдёт в "Атлетик", сообщает официальный сайт клуба.

25-летний игрок сборной Румынии, имеющий баскские корни, станет игроком "Атлетика" 1 июля и подпишет контракт до лета 2021 года с опцией продления ещё на один сезон.

Сумма трансфера составит один миллион евро. В этом сезоне Ганя сыграл за "Вииторул" 24 матча, забил 4 гола и сделал 4 ассиста.

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