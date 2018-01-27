"Атлетик" сыграл вничью с "Эйбаром"

В рамках 21-го тура испанской Примеры "Атлетик" на своём поле расписал мировую с "Эйбаром".

"Атлетик" – "Эйбар" - 1:1

Голы: Адурис, 50 - 1:0, Кике, 73 - 1:1.

"Атлетик": Яго Эррерин, Нуньес, Саборит, Иньиго Лекуэ, Эчейта, Рауль Гарсия (Сабин Мерино, 70), Микель Рико (Беньят, 79), Сусаета (Микель Весга, 88), Итурраспе, Иньяки Уильямс, Адурис.

"Эйбар": Дмитрович, Арбилья, Рамис, Жунка (Капа, 79), Иван Алехо (Шарлес, 62), Диоп, Инуи, Орельяна, Эскаланте, Пенья, Кике.

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