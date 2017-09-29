"Атлетик" теряет Муниаина

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"Атлетик" теряет Муниаина

Полузащитник "Атлетика" Икер Муниаин травмировался в матче второго тура группового этапа Лиги Европы против "Зари", сообщает AS.

24-летний футболист покинул поле на носилках. Степень серьёзности повреждения и сроки восстановления хавбека станут известны после прохождения медобследования.

В этом сезоне Муниаин сыграл за "Атлетик" 12 матчей, забил 2 гола и сделал 4 результативных передачи. | http://soccernews.ru 

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