"Атлетик" упустил победу над "Валенсией"

В матче 22-го тура чемпионата Испании "Атлетик" и "Валенсия" сыграли вничью со счетом 1:1. В первом тайме хозяева повели в счете благодаря автоголу Уго Гильямона, но во второй половине гостей от поражения спас Габриэл Паулиста.

"Атлетик" – "Валенсия" - 1:1 (1:0)

Голы: Гильямон, 43 (автогол) - 1:0, Габриэл Паулиста, 65 - 1:1

"Атлетик": Унаи Симон, Нуньес, Капа (Лекуэ, 74), Мартинес, Баленсиага (Берчиче, 75), Сансет (Унаи Лопес, 66), Венседор (Весга, 69), Морсильо (Де Маркос, 69), Дани Гарсия, Беренгер, Уильямс.

"Валенсия": Доменек, Тьерри Коррейя, Габриэл Паулиста, Гайя, Васс (Муса, 65), Гедеш, Солер, Вальехо (Кутроне, 65), Рачич, Гильямон, Макси Гомес.

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