"Атлетик" упустил победу над "Валенсией"
В матче 22-го тура чемпионата Испании "Атлетик" и "Валенсия" сыграли вничью со счетом 1:1. В первом тайме хозяева повели в счете благодаря автоголу Уго Гильямона, но во второй половине гостей от поражения спас Габриэл Паулиста.
"Атлетик" – "Валенсия" - 1:1 (1:0)
Голы: Гильямон, 43 (автогол) - 1:0, Габриэл Паулиста, 65 - 1:1
"Атлетик": Унаи Симон, Нуньес, Капа (Лекуэ, 74), Мартинес, Баленсиага (Берчиче, 75), Сансет (Унаи Лопес, 66), Венседор (Весга, 69), Морсильо (Де Маркос, 69), Дани Гарсия, Беренгер, Уильямс.
"Валенсия": Доменек, Тьерри Коррейя, Габриэл Паулиста, Гайя, Васс (Муса, 65), Гедеш, Солер, Вальехо (Кутроне, 65), Рачич, Гильямон, Макси Гомес.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14