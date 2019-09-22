"Атлетик" уверенно обыграл "Алавес"

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"Атлетик" уверенно обыграл "Алавес"

В рамках 5-го тура испанской Примеры "Алавес" проиграл "Атлетику".

"Атлетик" - "Алавес" 2:0

Голы: Рауль Гарсия (пен), 38 - 1:0, Муниаин, 72 - 2:0

"Атлетик": Унаи Симон, Мартинес, Капа, Берчиче, Йерай Альварес, Рауль Гарсия, Унаи Лопес (Беньят, 63), Ибаи Гомес, Дани Гарсия, Муниаин (Лекуэ, 79), Уильямс (Адурис, 84).

"Алавес": Пачеко, Дуарте, Эли (Агиррегабириа, 63), Лагуардиа, Химо Наварро, Ману Гарсия (Лукас Перес, 56), Пина (Пере Понс, 79), Алеиш Видаль, Вакасо, Риоха, Хоселу.

Предупреждения: Эли (7), Алеиш Видаль (15), Дуарте (37), Лагуардиа (70), Унаи Симон (86).

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