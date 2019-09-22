"Атлетик" уверенно обыграл "Алавес"
В рамках 5-го тура испанской Примеры "Алавес" проиграл "Атлетику".
"Атлетик" - "Алавес" 2:0
Голы: Рауль Гарсия (пен), 38 - 1:0, Муниаин, 72 - 2:0
"Атлетик": Унаи Симон, Мартинес, Капа, Берчиче, Йерай Альварес, Рауль Гарсия, Унаи Лопес (Беньят, 63), Ибаи Гомес, Дани Гарсия, Муниаин (Лекуэ, 79), Уильямс (Адурис, 84).
"Алавес": Пачеко, Дуарте, Эли (Агиррегабириа, 63), Лагуардиа, Химо Наварро, Ману Гарсия (Лукас Перес, 56), Пина (Пере Понс, 79), Алеиш Видаль, Вакасо, Риоха, Хоселу.
Предупреждения: Эли (7), Алеиш Видаль (15), Дуарте (37), Лагуардиа (70), Унаи Симон (86).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0