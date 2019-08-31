"Атлетик" уверенно разобрался с "Реал Сосьедадом"
В рамках 3-го тура испанской Примеры "Атлетик" одержал победу над "Реал Сосьедадом".
"Атлетик" - "Реал Сосьедад" 2:0
Голы: Уильямс, 11 - 1:0, Рауль Гарсия, 28 - 2:0
"Атлетик": Унаи Симон, Берчиче, Йерай Альварес, Мартинес, Капа, Кордоба (Ибаи Гомес, 74), Унаи Лопес (Беньят, 67), Рауль Гарсия, Дани Гарсия, Муниаин, Уильямс (Адурис, 86).
"Реал Сосьедад": Мойя, Льоренте, Сальдуа, Муньос, Субельдия, Эдегор, Ильярраменди (Порту, 37), Янузай (Сангальи, 78), Мерино, Ойарсабаль, Виллиан Жозе (Исак, 55).
Предупреждения: Сальдуа (13), Рауль Гарсия (36), Порту (45), Кордоба (72).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Севилья
|3
|7
|2
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|3
|Реал Мадрид
|2
|4
|4
|Реал Вальядолид
|2
|4
|5
|Атлетик Бильбао
|2
|4
|6
|Реал Сосьедад
|2
|4
|7
|Алавес
|2
|4
|8
|Осасуна
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Барселона
|2
|3
|11
|Леванте
|2
|3
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Вильярреал
|2
|1
|14
|Гранада
|2
|1
|15
|Эйбар
|2
|1
|16
|Хетафе
|2
|1
|17
|Валенсия
|2
|1
|18
|Эспаньол
|2
|1
|19
|Леганес
|2
|0
|20
|Бетис
|2
|0