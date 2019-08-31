"Атлетик" уверенно разобрался с "Реал Сосьедадом"

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"Атлетик" уверенно разобрался с "Реал Сосьедадом"

В рамках 3-го тура испанской Примеры "Атлетик" одержал победу над "Реал Сосьедадом".

"Атлетик" - "Реал Сосьедад" 2:0

Голы: Уильямс, 11 - 1:0, Рауль Гарсия, 28 - 2:0

"Атлетик": Унаи Симон, Берчиче, Йерай Альварес, Мартинес, Капа, Кордоба (Ибаи Гомес, 74), Унаи Лопес (Беньят, 67), Рауль Гарсия, Дани Гарсия, Муниаин, Уильямс (Адурис, 86).

"Реал Сосьедад": Мойя, Льоренте, Сальдуа, Муньос, Субельдия, Эдегор, Ильярраменди (Порту, 37), Янузай (Сангальи, 78), Мерино, Ойарсабаль, Виллиан Жозе (Исак, 55).

Предупреждения: Сальдуа (13), Рауль Гарсия (36), Порту (45), Кордоба (72).

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