"Атлетик" в гостях одолел "Сельту"
Фото твиттер Ла Лиги
В рамках 3-го тура чемпионата Испании "Атлетик" из Бильбао на выезде одержал минимальную победу над "Сельтой" со счётом 1:0.
Единственный гол в матче забил нападающий Иньяки Уильямс.
"Сельта" – "Атлетик" - 0:1
Гол: 0:1 – 34 Уильямс.
"Сельта": Дитуро, Мальо, Араухо, Айду (Гальярдо, 80), Галан, Денис Суарес (Бельтран, 64), Тапия (Солари, 70), Мендес, Нолито (Серви, 64), Аспас, Санти Мина.
"Атлетик": Унаи Симон, Лекуэ, Мартинес, Вивиан, Баленсиага, Дани Гарсия (Весга, 85), Венседор (Саррага, 67), Сансет (Рауль Гарсия, 74), Беренгер, Уильямс (Вильялибре, 86), Муниаин (Уильямс, 67).
Набрав три очка, "Атлетик" поднялся на пятое место в таблице Ла Лиги. "Сельта" идёт на 17-й строчке.
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|Команда
|М
|О
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|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14