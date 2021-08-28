"Атлетик" в гостях одолел "Сельту"

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В рамках 3-го тура чемпионата Испании "Атлетик" из Бильбао на выезде одержал минимальную победу над "Сельтой" со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий Иньяки Уильямс.

"Сельта" – "Атлетик" - 0:1

Гол: 0:1 – 34 Уильямс.

"Сельта": Дитуро, Мальо, Араухо, Айду (Гальярдо, 80), Галан, Денис Суарес (Бельтран, 64), Тапия (Солари, 70), Мендес, Нолито (Серви, 64), Аспас, Санти Мина.

"Атлетик": Унаи Симон, Лекуэ, Мартинес, Вивиан, Баленсиага, Дани Гарсия (Весга, 85), Венседор (Саррага, 67), Сансет (Рауль Гарсия, 74), Беренгер, Уильямс (Вильялибре, 86), Муниаин (Уильямс, 67).

Набрав три очка, "Атлетик" поднялся на пятое место в таблице Ла Лиги. "Сельта" идёт на 17-й строчке.

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