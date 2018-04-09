"Атлетик" в гостях разобрался с "Вильярреалом"

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"Атлетик" в гостях разобрался с "Вильярреалом"

В рамках 31-го тура испанской Примеры "Атлетик" из Бильбао на выезде выиграл у "Вильярреала" со счётом 3:1.

"Вильярреал" – "Атлетик" - 1:3

Голы: Кордоба, 4 - 0:1, Иньяки Уильямс, 51 - 0:2, Бакка, 67 - 1:2, Муниаин, 87 - 1:3.

"Вильярреал": Асенхо, Бонера (Пау Торрес, 46), Коста, Рукавина, Альваро Гонсалес, Тригерос (Черышев, 61), Хави Фуэго, Форнальс (Сориано, 9), Родри Эрнандес, Унал, Бакка.

"Атлетик": Аррисабалага, Нуньес, Баленсиага (Иньиго Лекуэ, 62), Де Маркос, Мартинес, Рауль Гарсия, Сусаета (Муниаин, 76), Кордоба (Микель Рико, 90), Сан Хосе, Иньяки Уильямс, Итурраспе.

Удаление: Альваро Гонсалес (89).

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