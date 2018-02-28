"Атлетик" – "Валенсия" - 1:1, "Малага" – "Севилья" - 0:1, "Хетафе" – "Депортиво" - 3:0 (обзоры)

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"Атлетик" – "Валенсия" - 1:1, "Малага" – "Севилья" - 0:1, "Хетафе" – "Депортиво" - 3:0 (обзоры)

Предлагаем Вашему вниманию обзоры трех матчей 26-го тура чемпионата Испании.

Видео: "Атлетик" – "Валенсия" - 1:1.

 

Видео: "Малага" – "Севилья" - 0:1.

Видео: "Хетафе" – "Депортиво" - 3:0.

 

Не пропустите: "Севилья" и "Хетафе" побеждают, "Валенсия" теряет очки. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 25 65
2 Атлетико Мадрид 25 58
3 Реал Мадрид 25 51
4 Валенсия 25 49
5 Вильярреал 25 41
6 Севилья 25 39
7 Бетис 25 36
8 Сельта Виго 25 35
9 Эйбар 25 35
10 Жирона 25 34
11 Хетафе 25 33
12 Атлетик Бильбао 25 31
13 Леганес 25 30
14 Реал Сосьедад 25 29
15 Эспаньол 25 28
16 Алавес 25 28
17 Леванте 25 20
18 Лас Пальмас 25 19
19 Депортиво Ла-Корунья 25 18
20 Малага 25 13
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