"Атлетик" - "Валенсия": прямая трансляция матча
В рамках 10 тура чемпионата Испании "Атлетик" из Бильбао на своём поле примет "Валенсию".
Баски занимают 17 место, имея всего 9 очков. Недалеко ушла и "Валенсия", имеющая 10 баллов и идущая на 14 позиции. При этом задача "львов" на сезон - место в зоне Лиге Европы, а "летучих мышей" - первая четвёрка.
Начало трансляции в субботу, 27 октября, в 17:15 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|21
|49
|2
|Атлетико Мадрид
|21
|44
|3
|Реал Мадрид
|21
|39
|4
|Севилья
|21
|36
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|7
|Валенсия
|21
|29
|8
|Бетис
|21
|29
|9
|Реал Сосьедад
|21
|27
|10
|Эйбар
|21
|26
|11
|Атлетик Бильбао
|21
|26
|12
|Леванте
|21
|26
|13
|Реал Вальядолид
|21
|25
|14
|Жирона
|21
|24
|15
|Эспаньол
|21
|24
|16
|Леганес
|21
|23
|17
|Сельта Виго
|21
|21
|18
|Райо Вальекано
|20
|20
|19
|Вильярреал
|21
|18
|20
|Уэска
|21
|12