"Атлетик" - "Валенсия": прямая трансляция матча

В рамках 10 тура чемпионата Испании "Атлетик" из Бильбао на своём поле примет "Валенсию".

Баски занимают 17 место, имея всего 9 очков. Недалеко ушла и "Валенсия", имеющая 10 баллов и идущая на 14 позиции. При этом задача "львов" на сезон - место в зоне Лиге Европы, а "летучих мышей" - первая четвёрка.

Начало трансляции в субботу, 27 октября, в 17:15 (мск).

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