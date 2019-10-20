"Атлетик" - "Вальядолид" - 1:1 (видеообзор матча Ла Лиги)

Представляем видеообзор матча 9-го тура чемпионата Испании "Атлетик" - "Вальядолид". В этой игре победитель не был выявлен.

А еще: "Атлетик" и "Вальядолид" обменялись голами в Примере (видео голов)| http://soccernews.ru