"Атлетик" вернулся в Бельбао. Матч с "Атлетико" под угрозой срыва

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"Атлетик" вернулся в Бельбао. Матч с "Атлетико" под угрозой срываСамолет с футболистами "Атлетика" не смог приземлиться в Мадриде из-за сильного снегопада, сообщает в своем твиттере журналистка Ушуе Кабальеро. Капитан самолета принял решение возвращаться обратно в Бильбао. Теперь матч между "Атлетиком" и мадридским "Атлетико" под угрозой срыва. Если погода не улучшится, то гости не смогут вовремя прилететь на матч.

Это уже не первый случай за сегодня с футболистами в Мадриде. До этого "Реал" не смог вылететь на матч с "Осасуной" из-за обледенелой взлетной полосы.

Встреча между "Атлетиком" и "Атлетико" должна пройти завтра, 9 января, в Мадриде в 18:15 по московскому времени.

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1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
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