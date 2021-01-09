"Атлетик" вернулся в Бельбао. Матч с "Атлетико" под угрозой срыва

Самолет с футболистами "Атлетика" не смог приземлиться в Мадриде из-за сильного снегопада, сообщает в своем твиттере журналистка Ушуе Кабальеро. Капитан самолета принял решение возвращаться обратно в Бильбао. Теперь матч между "Атлетиком" и мадридским "Атлетико" под угрозой срыва. Если погода не улучшится, то гости не смогут вовремя прилететь на матч.



Это уже не первый случай за сегодня с футболистами в Мадриде. До этого "Реал" не смог вылететь на матч с "Осасуной" из-за обледенелой взлетной полосы.

Встреча между "Атлетиком" и "Атлетико" должна пройти завтра, 9 января, в Мадриде в 18:15 по московскому времени.



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