"Атлетик" – "Вильярреал" - 1:1 (обзор)

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"Атлетик" – "Вильярреал" - 1:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 12-го тура чемпионата Испании между "Атлетиком" и "Вильярреалом" (1:1).

Видео: "Атлетик" – "Вильярреал".

 

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3 Реал Мадрид 12 24
4 Атлетико Мадрид 12 24
5 Севилья 12 22
6 Вильярреал 11 20
7 Реал Сосьедад 12 18
8 Бетис 11 17
9 Леганес 12 17
10 Хетафе 12 16
11 Жирона 12 16
12 Сельта Виго 12 14
13 Эспаньол 12 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 12 11
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