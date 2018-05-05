"Атлетик" вручил Пуйолю награду "One Club Man Award"

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"Атлетик" вручил Пуйолю награду "One Club Man Award"

"Атлетик" в перерыве матча 36-го тура испанской Примеры против "Бетиса" вручил бывшему капитану "Барселоны" Карлесу Пуйолю награду "One Club Man Award".

Отметим, что этот приз присуждается клубом из Бильбао ежегодно футболистам, проведшим всю карьеру в одной команде.

Напомним, что 40-летний Пуйоль с 1999 по 2014 год выступал за "Барселону".

Ранее эту награду получали Мэтт Ле Тиссье ("Саутгемптон", 1986-2002), Паоло Мальдини ("Милан", 1984-2009) и Зепп Майер ("Бавария", 1966-1979). | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 34 86
2 Атлетико Мадрид 35 75
3 Реал Мадрид 34 71
4 Валенсия 36 67
5 Бетис 36 59
6 Вильярреал 35 57
7 Севилья 35 51
8 Хетафе 35 49
9 Жирона 36 48
10 Эйбар 36 47
11 Реал Сосьедад 36 46
12 Сельта Виго 36 46
13 Атлетик Бильбао 36 43
14 Алавес 35 41
15 Леганес 35 40
16 Эспаньол 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 36 29
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