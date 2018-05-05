"Атлетик" вручил Пуйолю награду "One Club Man Award"

"Атлетик" в перерыве матча 36-го тура испанской Примеры против "Бетиса" вручил бывшему капитану "Барселоны" Карлесу Пуйолю награду "One Club Man Award".

Отметим, что этот приз присуждается клубом из Бильбао ежегодно футболистам, проведшим всю карьеру в одной команде.

Напомним, что 40-летний Пуйоль с 1999 по 2014 год выступал за "Барселону".

Ранее эту награду получали Мэтт Ле Тиссье ("Саутгемптон", 1986-2002), Паоло Мальдини ("Милан", 1984-2009) и Зепп Майер ("Бавария", 1966-1979). | http://soccernews.ru