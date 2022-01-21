"Атлетик" выбил "Барселону" из Кубка Испании
Фото: твиттер "Атлетика"
В рамках 1/8 финала Кубка Испании "Барселона" проиграла "Атлетику" и вылетела из турнира.
Основное время завершилось со счетом 2:2. Клуб из Бильбао открыл счет уже на 2-й минуте матча. Однако в середине первого тайма каталонцам удалось сравнять счет. "Атлетик" снова вышел вперед на 86-й минуте, а "Барса" в компенсированное время перевела игру в экстра-таймы. В конце первой 15-минутки "Атлетик" реализовал пенальти и этого хватило для выхода в 1/4 финала турнира.
"Атлетик" - "Барселона" 3:2
Голы: Муниаин, 2 - 1:0, Ферран Торрес, 20 - 1:1, Мартинес, 86 - 2:1, Педри, 90 - 2:2, Муниаин (пен), 105 - 3:2
"Атлетик": Агирресабала, Де Маркос (Лекуэ, 105), Мартинес, Вивиан, Берчиче (Баленсиага, 90), Дани Гарсия, Весга (Ноласкоайн, 117), Рауль Гарсия (Беренгер, 79), Сансет (Уильямс, 52), Уильямс (Саррага, 110), Муниаин.
"Барселона": тер Стеген, Пике, Араухо, Альба, Бускетс, Педри (Брэйтуэйт, 105), Гави (де Йонг, 61), Дани Алвес, Жуджла (Фати, 61; Дест, 96), Эззальзули (Нико Гонсалес, 46), Ферран Торрес.
Читайте также: "Реал" в меньшинстве выбил "Эльче" из Кубка Испании. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 20 января
-
"Атлетик" выбил "Барселону" из Кубка Испании
-
Стали известны все пары 1/4 финала Кубка Италии
-
Стали известны все пары 1/8 финала Кубка Африки
-
Боевая ничья Казахстана, спасение Италии: результаты Евро-2022 по футзалу 20 января
-
Шомуродов помог "Роме" Моуринью пройти в четвертьфинал Кубка Италии
-
"Барселоне" предложили услуги Шика
-
Агент Юри Алберто высказался о возможном переходе игрока в "Зенит"
-
"Ливерпуль" вышел в финал Кубка лиги
-
"Милан" отказался от Азмуна
-
Провал Алжира, успехи Гамбии и Мали: все результаты Кубка Африки 20 января
-
"Тоттенхэм" сделал предложение по воспитаннику "Барселоны"
-
"Реал" в меньшинстве выбил "Эльче" из Кубка Испании
-
"Барселона" и еще два клуба поборются за Тальяфико
-
ЦСКА определился с будущим Фукса
-
"Хетафе" обыграл "Гранаду" в Ла Лиге
-
Пеле снова госпитализирован
-
"Бавария" намерена форсировать переход Закарии
-
Сын Аленичева подписал контракт с португальским клубом
-
Месси готов сыграть против "Реймса"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14