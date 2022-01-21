"Атлетик" выбил "Барселону" из Кубка Испании

Фото: твиттер "Атлетика"

В рамках 1/8 финала Кубка Испании "Барселона" проиграла "Атлетику" и вылетела из турнира.

Основное время завершилось со счетом 2:2. Клуб из Бильбао открыл счет уже на 2-й минуте матча. Однако в середине первого тайма каталонцам удалось сравнять счет. "Атлетик" снова вышел вперед на 86-й минуте, а "Барса" в компенсированное время перевела игру в экстра-таймы. В конце первой 15-минутки "Атлетик" реализовал пенальти и этого хватило для выхода в 1/4 финала турнира.

"Атлетик" - "Барселона" 3:2

Голы: Муниаин, 2 - 1:0, Ферран Торрес, 20 - 1:1, Мартинес, 86 - 2:1, Педри, 90 - 2:2, Муниаин (пен), 105 - 3:2

"Атлетик": Агирресабала, Де Маркос (Лекуэ, 105), Мартинес, Вивиан, Берчиче (Баленсиага, 90), Дани Гарсия, Весга (Ноласкоайн, 117), Рауль Гарсия (Беренгер, 79), Сансет (Уильямс, 52), Уильямс (Саррага, 110), Муниаин.

"Барселона": тер Стеген, Пике, Араухо, Альба, Бускетс, Педри (Брэйтуэйт, 105), Гави (де Йонг, 61), Дани Алвес, Жуджла (Фати, 61; Дест, 96), Эззальзули (Нико Гонсалес, 46), Ферран Торрес.

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