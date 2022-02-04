"Атлетик" выбил "Реал" из Кубка Испании
Фото: твиттер "Атлетика"
В рамках 1/4 финала Кубка Испании "Атлетик" переиграл "Реал".
Таким образом, клуб из Бильбао вышел в полуфинал турнира. Напомним, что в предыдущей стадии "Атлетик" прошел "Барселону".
"Атлетик" - "Реал" 1:0
Гол: Беренгер, 89 - 1:0
"Атлетик": Агирресабала, Де Маркос, Мартинес, Йерай Альварес, Берчиче, Дани Гарсия, Весга, Рауль Гарсия (Серрано, 78), Уильямс (Беренгер, 46), Уильямс, Муниаин.
"Реал": Куртуа, Начо, Милитао, Алаба, Модрич, Кроос (Камавинга, 76), Каземиро, Васкес, Асенсио, Винисиус Жуниор (Иско, 60), Родриго.
Читайте также: "Бетис" разгромил "Реал Сосьедад" в 1/4 финала Кубка Испании. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
главное
Лента новостей
-
Главные новости дня: 3 февраля
-
Иличич не попал в заявку "Аталанты" на Лигу Европы: названа причина
-
"Атлетик" выбил "Реал" из Кубка Испании
-
"Химкам" запрещено регистрировать новых футболистов
-
Определились финалисты Кубка Африки
-
Египет в серии пенальти обыграл Камерун и вышел в финал Кубка Африки
-
Уткин прокомментировал переход Чалова в "Базель"
-
Левандовски высказался о будущем Холанда
-
"Бетис" разгромил "Реал Сосьедад" в 1/4 финала Кубка Испании
-
Хави не искал замену Альбе зимой
-
Футбол могут убрать из программы летней Олимпиады: названа причина
-
Левандовски высказался о том, что Месси не голосовал за него на The Best
-
Стала известна реакция футболистов "Манчестер Юнайтед" на фото и аудио, опубликованные девушкой Гринвуда
-
"Спартак" анонсировал обновление клубной эмблемы
-
Погба склоняется к уходу в "Реал"
-
Отец Классена высказался о непопадании сына в заявку "Спартака" на Лигу Европы
-
"Барселона" из-за Месси отказалась от возвращения Хави Симонса
-
Капелло не намерен извиняться за трансфер Кокорина в "Фиорентину"
-
Стало известно, когда Роналду определится со своим будущим в "Манчестер Юнайтед"
-
Экс-игрок "Реала" Хесе сделал предложение девушке, которая пыталась переехать его на машине
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14