"Атлетик" выбил "Реал" из Кубка Испании

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"Атлетик" выбил "Реал" из Кубка ИспанииФото: твиттер "Атлетика"

В рамках 1/4 финала Кубка Испании "Атлетик" переиграл "Реал".

Таким образом, клуб из Бильбао вышел в полуфинал турнира. Напомним, что в предыдущей стадии "Атлетик" прошел "Барселону".

"Атлетик" - "Реал" 1:0

Гол: Беренгер, 89 - 1:0

"Атлетик": Агирресабала, Де Маркос, Мартинес, Йерай Альварес, Берчиче, Дани Гарсия, Весга, Рауль Гарсия (Серрано, 78), Уильямс (Беренгер, 46), Уильямс, Муниаин.

"Реал": Куртуа, Начо, Милитао, Алаба, Модрич, Кроос (Камавинга, 76), Каземиро, Васкес, Асенсио, Винисиус Жуниор (Иско, 60), Родриго.    

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3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
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7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
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