"Атлетик" вырвал победу у лидера чемпионата Испании

1 Теги атлетик бильбаоатлетико мадрид

"Атлетик" вырвал победу у лидера чемпионата ИспанииФото: Твиттер @AthleticClub
В Бильбао завершилась встреча 32 тура испанской Ла Лиги. Местный "Атлетик" принимал "Атлетико" и добился победы со счетом 2:1. Счет был открыт уже на 8 минуте после точного удара полузащитника хозяев Беренгера. "Матрасники", которые за последние несколько туров растеряли все свое преимущество в борьбе за титул провели второй тайм в атаках и смогли сравнять счет. Но незадолго до финального свистка отличился Мартинес и принес "Атлетику" победу.

Результат позволил хозяевам набрать 41 очко и подняться на 10 строчку в турнирной таблице. Подопечные Диего Симеоне пока остаются на 1 месте, имея в своем активе 73 балла. Однако, по потерянным очкам "Атлетико" уже уступает "Барселоне".

"Атлетик" - "Атлетико" 2:1 (1:1)

Голы: Беренгер, 8 - 1:0, Савич, 77 - 1:1, Мартинес, 86 - 2:1

"Атлетик": Унаи Симон, Капа (Лекуэ, 46), Мартинес, Баленсиага, Нуньес, Сансет (Унаи Лопес, 75), Венседор (Весга, 71), Беренгер (Ибаи Гомес, 82), Дани Гарсия, Морсильо, Вильялибре (Уильямс, 71).

"Атлетико": Облак, Триппьер (Жоау Феликс, 59), Савич, Фелипе, Лоди (Эрмосо, 74), Эррера (Лемар, 59), Коке, Льоренте, Карраско, Корреа (Торрейра, 65), Сауль (Суарес, 59).

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Комментарии

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lesnovsky

Никогда не видел такой борьбы Атлетико и Реала между собой... за чемпионство Барселоны... Хе-хе...

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