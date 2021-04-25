"Атлетик" вырвал победу у лидера чемпионата Испании
Фото: Твиттер @AthleticClub
В Бильбао завершилась встреча 32 тура испанской Ла Лиги. Местный "Атлетик" принимал "Атлетико" и добился победы со счетом 2:1. Счет был открыт уже на 8 минуте после точного удара полузащитника хозяев Беренгера. "Матрасники", которые за последние несколько туров растеряли все свое преимущество в борьбе за титул провели второй тайм в атаках и смогли сравнять счет. Но незадолго до финального свистка отличился Мартинес и принес "Атлетику" победу.
Результат позволил хозяевам набрать 41 очко и подняться на 10 строчку в турнирной таблице. Подопечные Диего Симеоне пока остаются на 1 месте, имея в своем активе 73 балла. Однако, по потерянным очкам "Атлетико" уже уступает "Барселоне".
"Атлетик" - "Атлетико" 2:1 (1:1)
Голы: Беренгер, 8 - 1:0, Савич, 77 - 1:1, Мартинес, 86 - 2:1
"Атлетик": Унаи Симон, Капа (Лекуэ, 46), Мартинес, Баленсиага, Нуньес, Сансет (Унаи Лопес, 75), Венседор (Весга, 71), Беренгер (Ибаи Гомес, 82), Дани Гарсия, Морсильо, Вильялибре (Уильямс, 71).
"Атлетико": Облак, Триппьер (Жоау Феликс, 59), Савич, Фелипе, Лоди (Эрмосо, 74), Эррера (Лемар, 59), Коке, Льоренте, Карраско, Корреа (Торрейра, 65), Сауль (Суарес, 59).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14