"Атлетик" вышел в четвертьфинал Кубка Испании, играя вдесятером со 2-й минуты

В матче 1/8 финала Кубка Испании "Атлетик" в серии пенальти обыграл "Тенерифе" и вышел в четвертьфинал. Стоит отметить, что "Атлетик" со второй минуты играл вдесятером из-за удаления голкипера Яго Эррерина.

"Тенерифе" – "Атлетик" - 3:3 (2:1), по пенальти - 3:4

Голы: Морено, 8 (с пенальти) - 1:0, Уильямс, 17 - 1:1, Морено, 21 - 2:1, Уильямс, 54 - 2:2, Дани Гомес, 105 (с пенальти) - 3:2, Берчиче, 118 - 3:3

"Атлетик": Эррерин, Лекуэ (Капа, 105), Нуньес (Эскьета, 5), Йерай Альварес, Берчиче, Рауль Гарсия, Унаи Лопес (Весга, 83), Муниаин, Дани Гарсия, Мартинес, Уильямс (Вильялибре, 96).

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