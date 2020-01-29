"Атлетик" вышел в четвертьфинал Кубка Испании, играя вдесятером со 2-й минуты

Теги атлетик бильбаотенерифе

"Атлетик" вышел в четвертьфинал Кубка Испании, играя вдесятером со 2-й минуты

В матче 1/8 финала Кубка Испании "Атлетик" в серии пенальти обыграл "Тенерифе" и вышел в четвертьфинал. Стоит отметить, что "Атлетик" со второй минуты играл вдесятером из-за удаления голкипера Яго Эррерина.

"Тенерифе" – "Атлетик" - 3:3 (2:1), по пенальти - 3:4
Голы: Морено, 8 (с пенальти) - 1:0, Уильямс, 17 - 1:1, Морено, 21 - 2:1, Уильямс, 54 - 2:2, Дани Гомес, 105 (с пенальти) - 3:2, Берчиче, 118 - 3:3

"Атлетик": Эррерин, Лекуэ (Капа, 105), Нуньес (Эскьета, 5), Йерай Альварес, Берчиче, Рауль Гарсия, Унаи Лопес (Весга, 83), Муниаин, Дани Гарсия, Мартинес, Уильямс (Вильялибре, 96).

Не пропустите: Официально: Бен Арфа стал игроком "Вальядолида". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости: 28 января

Главные новости: 28 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов