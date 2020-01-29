"Атлетик" вышел в четвертьфинал Кубка Испании, играя вдесятером со 2-й минуты
В матче 1/8 финала Кубка Испании "Атлетик" в серии пенальти обыграл "Тенерифе" и вышел в четвертьфинал. Стоит отметить, что "Атлетик" со второй минуты играл вдесятером из-за удаления голкипера Яго Эррерина.
"Тенерифе" – "Атлетик" - 3:3 (2:1), по пенальти - 3:4
Голы: Морено, 8 (с пенальти) - 1:0, Уильямс, 17 - 1:1, Морено, 21 - 2:1, Уильямс, 54 - 2:2, Дани Гомес, 105 (с пенальти) - 3:2, Берчиче, 118 - 3:3
"Атлетик": Эррерин, Лекуэ (Капа, 105), Нуньес (Эскьета, 5), Йерай Альварес, Берчиче, Рауль Гарсия, Унаи Лопес (Весга, 83), Муниаин, Дани Гарсия, Мартинес, Уильямс (Вильялибре, 96).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14