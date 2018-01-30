"Атлетик" заменит Ляпорта трансферной целью "Реала"

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"Атлетик" заменит Ляпорта трансферной целью "Реала"

Защитник "Реал Сосьедада" Иньиго Мартинес в ближайшее время станет игроком "Атлетика", сообщает Goal.com.

По информации ресурса, баскский клуб активировал опцию выкупа в контракте 26-летнего центрбека за 32 миллиона евро.

"Атлетик" намерен таким образом заменить Эмерика Ляпорта, который продолжит карьеру в "Манчестер Сити".

Стоит отметить, что ранее Мартинесом интересовались "Реал", "Барселона" и "Манчестер Сити", однако "сине-гранатовые" и "горожане" уже не претендуют на футболиста в виду подписания других игроков.

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