"Атлетик" завоевал Суперкубок Испании, одолев в финале "Барселону"

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"Атлетик" завоевал Суперкубок Испании, одолев в финале "Барселону"

В финальном матче Суперкубка Испании "Атлетик" одержал волевую победу над "Барселоной".

В основное время команды сыграли со счетом 2:2, но в начале первого экстра-тайма Иньяки Уильямс принес победу баскам.

"Барселона" - "Атлетик" 2:3

Голы: Гризманн, 40 - 1:0, Де Маркос, 42 - 1:1, Гризманн, 77 - 2:1, Вильялибре, 90 - 2:2, Уильямс, 93 - 2:3

"Барселона": тер Штеген, Дест (Мингеса, 46), Араухо, Лангле (Тринкау, 105), Альба, де Йонг, Бускетс (Пуч, 97), Педри (Пьянич, 88), Дембеле (Брэйтуэйт, 88), Месси, Гризманн.

"Атлетик": Унаи Симон, Баленсиага (Лекуэ, 83), Йерай Альварес, Мартинес (Нуньес, 95), Де Маркос, Рауль Гарсия (Вильялибре, 83), Дани Гарсия, Муниаин, Венседор (Весга, 81), Капа (Беренгер, 81), Уильямс (Морсильо, 105).

Удаление: Месси (120).

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