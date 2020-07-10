"Атлетико" 8 раз подряд проходил немецкие команды в плей-офф ЛЧ. Следующий соперник - "РБ Лейпциг"

Теги атлетико мадридрб лейпцигстатистика

"Атлетико" 8 раз подряд проходил немецкие команды в плей-офф ЛЧ. Следующий соперник - "РБ Лейпциг"

Согласно статистике, мадридский "Атлетико" имеет блестящие шансы пробиться в полуфинал текущего розыгрыша Лиги Чемпионов.

По итогам сегодняшней жеребьёвки 1/4 финала главного еврокубка "матрасники" в августе сразятся с "РБ Лейпциг".

Испанская команда традиционно успешно играет против соперников из Германии в плей-офф ЛЧ.

Сообщается, что "Атлетико" восемь раз подряд проходил клубы Бундеслиги в матчах на вылет Лиги Чемпионов.

Не пропустите: Победитель пары "Манчестер Сити" - "Реал" может сыграть с "Ювентусом", "Барселона" - с "Баварией" и другие результаты жеребьёвки Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Защитник "Реала" Марсело пропустит остаток сезона

Защитник "Реала" Марсело пропустит остаток сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов