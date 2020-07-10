"Атлетико" 8 раз подряд проходил немецкие команды в плей-офф ЛЧ. Следующий соперник - "РБ Лейпциг"

Согласно статистике, мадридский "Атлетико" имеет блестящие шансы пробиться в полуфинал текущего розыгрыша Лиги Чемпионов.

По итогам сегодняшней жеребьёвки 1/4 финала главного еврокубка "матрасники" в августе сразятся с "РБ Лейпциг".

Испанская команда традиционно успешно играет против соперников из Германии в плей-офф ЛЧ.

Сообщается, что "Атлетико" восемь раз подряд проходил клубы Бундеслиги в матчах на вылет Лиги Чемпионов.

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