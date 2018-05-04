"Атлетико" - "Арсенал" - 1:0 (обзор)
Предлагаем Вашему вниманию обзор ответного матча 1/2 финала Лиги Европы между "Атлетико" и "Арсеналом" (1:0).
Видео: "Атлетико" - "Арсенал".
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