"Атлетико" – "Арсенал" – 1:1, пен. 3:1 (видеообзор)

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"Атлетико" – "Арсенал" – 1:1, пен. 3:1 (видеообзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча Международного кубка чемпионов между "Атлетико" и "Арсеналом".

Видео: "Атлетико" - "Арсенал".

 

Не пропустите: "Атлетико" в серии пенальти переигрывает "Арсенал". | http://soccernews.ru

Комментарии
Хрыстя Пеналду

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