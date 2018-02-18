"Атлетико" – "Атлетик" – 2:0 (обзор)

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"Атлетико" – "Атлетик" – 2:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча чемпионата Испании между "Атлетико" и "Атлетиком" (2:0).

Видео: "Атлетико" – "Атлетик".

 

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Команда М О
1 Барселона 24 62
2 Атлетико Мадрид 24 55
3 Валенсия 24 46
4 Реал Мадрид 23 45
5 Севилья 24 39
6 Вильярреал 24 38
7 Эйбар 24 35
8 Жирона 24 34
9 Бетис 24 33
10 Сельта Виго 23 32
11 Хетафе 23 30
12 Реал Сосьедад 24 29
13 Леганес 23 29
14 Атлетик Бильбао 24 28
15 Алавес 24 28
16 Эспаньол 24 27
17 Леванте 24 20
18 Лас Пальмас 24 18
19 Депортиво Ла-Корунья 24 17
20 Малага 24 13
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