"Атлетико" – "Атлетик" - 2:0 (видеообзор матча)

Вашему вниманию представляется видеообзор матча десятого тура испанской Примеры между "Атлетико" и "Атлетиком", который завершился победой "матрасников" со счётом 2:0.

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