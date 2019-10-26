"Атлетико" - "Атлетик": видеотрансляция "атлетического" дерби

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"Атлетико" - "Атлетик": видеотрансляция "атлетического" дерби

В 10-м туре испанской Примеры мадридский "Атлетико" примет "Атлетик" из Бильбао.

На данный момент "матрасники" занимают шестое место в турнирной таблице, баскский клуб располагается на восьмой позиции.

"Атлетическое" дерби начнется сегодня, 26 октября, в 22:00 (мск). Видеотрансляцию матча на "Ванда Метрополитано" вы можете посмотреть на нашем сайте.

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6 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 9 16
7 Севилья Севилья 9 16
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 9 13
9 Хетафе Хетафе 9 13
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