"Атлетико" бесплатно подписал португальского таланта

Фото инстаграм Габриэла Карвалью

Вингер "Порту" Габриэл Карвалью перешёл в мадридский "Атлетико".

18-летний футболист присоединился к "матрасникам" на правах свободного агента.

По информации журналиста Фабрицио Романо, перспективный португалец заключил с новым клубом контракт до 2026 года.

Сумма отступных в контракте Карвалью с "Атлетико" составляет 40 миллионов евро.

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