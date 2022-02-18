"Атлетико" бесплатно подписал португальского таланта

Теги атлетико мадридпортутрансферы

"Атлетико" бесплатно подписал португальского таланта

Фото инстаграм Габриэла Карвалью

Вингер "Порту" Габриэл Карвалью перешёл в мадридский "Атлетико".

18-летний футболист присоединился к "матрасникам" на правах свободного агента.

По информации журналиста Фабрицио Романо, перспективный португалец заключил с новым клубом контракт до 2026 года.

Сумма отступных в контракте Карвалью с "Атлетико" составляет 40 миллионов евро.

Не пропустите: В "Атлетико" задумались об увольнении Симеоне. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Назван лучший гол недели в Лиге Европы

Назван лучший гол недели в Лиге Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов