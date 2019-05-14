"Атлетико" бесплатно потеряет Хуанфрана

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"Атлетико" бесплатно потеряет Хуанфрана

Грядущим летом правый защитник "Атлетико" Хуанфран покинет мадридский клуб, сообщает Marca.

По сведениям издания, 34-летний футболист отказался продлевать контракт с "матрасниками" и по окончании сезона уйдёт на правах свободного агента.

Хуанфран выступает за "Атлетико" с 2011 года, сыграл 354 матча, забил 6 голов и сделал 40 ассистов.

Ранее стало известно, что "кольчонерос" летом потеряют Лукаса Эрнандеса и Диего Година. Также вероятен уход Филипе Луиса.

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