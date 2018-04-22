"Атлетико" - "Бетис" - 0:0 (обзор)

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"Атлетико" - "Бетис" - 0:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский "Атлетико" дома не смог обыграть севильский "Бетис".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 33 83
2 Атлетико Мадрид 34 72
3 Реал Мадрид 33 68
4 Валенсия 34 66
5 Бетис 34 56
6 Вильярреал 33 51
7 Хетафе 34 48
8 Севилья 33 48
9 Жирона 34 47
10 Сельта Виго 34 45
11 Реал Сосьедад 34 43
12 Эйбар 34 43
13 Алавес 34 41
14 Атлетик Бильбао 33 40
15 Леганес 34 40
16 Эспаньол 34 39
17 Леванте 33 34
18 Депортиво Ла-Корунья 34 28
19 Лас Пальмас 34 21
20 Малага 34 20
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