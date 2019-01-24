"Атлетико" близок к новому контракту с Симеоне: стали известны детали соглашения

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"Атлетико" близок к новому контракту с Симеоне: стали известны детали соглашения

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне в ближайшее время подпишет с клубом новый контракт, сообщает Marca.

По сведениям издания, новое соглашение между клубом и аргентинским специалистом будет действовать до лета 2020 года. По его условиям зарплата тренера будет увеличена.

48-летний Симеоне возглавил "Атлетико" в 2011 году. Под его руководством "матрасники" становили чемпионами Испании, обладателями Кубка Испании, Суперкубка Испании, Суперкубка УЕФА (дважды), а также дважды выигрывали Лигу Европы.

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