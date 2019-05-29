"Атлетико" близок к подписанию Эрреры

Мексиканский полузащитник "Порту" Эктор Эррера перейдет в мадридский "Атлетико", сообщает издание Mundo Deportivo.

По сведениям издания, испанский клуб уже согласовать с футболистом об условиях личного контракта, который будет действовать до лета 2024 года. Летом хавбек станет свободным агентом, поэтому достанется "Атлетико" бесплатно.

В завершившемся сезоне 29-летний Эррера провел за "Атлетико" 53 матча во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал три результативные передачи.

Ранее "Атлетико" согласовал трансфер 30-летнего защитника "Порту" Фелипе за 20 миллионов евро.

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