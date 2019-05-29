"Атлетико" близок к подписанию Эрреры
Мексиканский полузащитник "Порту" Эктор Эррера перейдет в мадридский "Атлетико", сообщает издание Mundo Deportivo.
По сведениям издания, испанский клуб уже согласовать с футболистом об условиях личного контракта, который будет действовать до лета 2024 года. Летом хавбек станет свободным агентом, поэтому достанется "Атлетико" бесплатно.
В завершившемся сезоне 29-летний Эррера провел за "Атлетико" 53 матча во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал три результативные передачи.
Ранее "Атлетико" согласовал трансфер 30-летнего защитника "Порту" Фелипе за 20 миллионов евро.
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|3
|Реал Мадрид
|38
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|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
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|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
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|12
|Эйбар
|38
|47
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|Леганес
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|14
|Вильярреал
|38
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|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
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|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
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|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32