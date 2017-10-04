"Атлетико" близок к подписанию форварда сборной Аргентины

Теги атлетико мадридрасинг клублаутаро мартинес

"Атлетико" близок к подписанию форварда сборной АргентиныМадридский "Атлетико" близок к подписанию форварда сборной аргентинского "Расинга" Лаутаро Мартинеса, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "матрасники" уже согласовали условия предстоящей сделки как с самим 20-летним нападающим, так и с его клубом. Сумма трансфера перспективного футболиста составит 12 миллионов евро. В свой новый клуб он перейдет уже по окончанию сезона 2017/2018.

Напомним, "Атлетико" следит за Пасторе. | soccernews.ru

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