"Атлетико" близок к подписанию форварда сборной Аргентины

Мадридский "Атлетико" близок к подписанию форварда сборной аргентинского "Расинга" Лаутаро Мартинеса, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "матрасники" уже согласовали условия предстоящей сделки как с самим 20-летним нападающим, так и с его клубом. Сумма трансфера перспективного футболиста составит 12 миллионов евро. В свой новый клуб он перейдет уже по окончанию сезона 2017/2018.

Напомним, "Атлетико" следит за Пасторе. | soccernews.ru