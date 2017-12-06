"Атлетико" близок к подписанию форварда сборной Аргентины

Теги атлетико мадридлаутаро мартинесрасинг клуб

"Атлетико" близок к подписанию форварда сборной АргентиныМадридский "Атлетико" близок к подписанию форварда аргентинского "Расинга" Лаутаро Мартинеса, информирует AS.

По информации издания, сегодня 20-летний нападающий уже прошел медобследование в стане "матрасников". С испанским грандом он подпишет контракт на шесть лет. Однако окончательно переберется в Мадрид он лишь летом следующего года. Ближайшие же шесть месяцев он проведет в аренде в своем нынешнем клубе.

Напомним, "Атлетико" недосчитается 30-ти миллионов евро из-за вылета из Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Лига Чемпионов: итоги и символическая сборная заключительного тура

Лига Чемпионов: итоги и символическая сборная заключительного тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 14 36
2 Валенсия 14 31
3 Атлетико Мадрид 14 30
4 Реал Мадрид 14 28
5 Севилья 14 28
6 Вильярреал 14 21
7 Леганес 14 20
8 Хетафе 14 19
9 Реал Сосьедад 14 19
10 Сельта Виго 14 18
11 Бетис 14 18
12 Жирона 14 17
13 Эйбар 14 17
14 Леванте 14 16
15 Эспаньол 14 16
16 Атлетик Бильбао 14 14
17 Депортиво Ла-Корунья 14 12
18 Лас Пальмас 14 10
19 Алавес 14 9
20 Малага 14 8
Полная таблица

топ-5 тегов