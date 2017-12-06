"Атлетико" близок к подписанию форварда сборной Аргентины

Мадридский "Атлетико" близок к подписанию форварда аргентинского "Расинга" Лаутаро Мартинеса, информирует AS.

По информации издания, сегодня 20-летний нападающий уже прошел медобследование в стане "матрасников". С испанским грандом он подпишет контракт на шесть лет. Однако окончательно переберется в Мадрид он лишь летом следующего года. Ближайшие же шесть месяцев он проведет в аренде в своем нынешнем клубе.

Напомним, "Атлетико" недосчитается 30-ти миллионов евро из-за вылета из Лиги Чемпионов. | soccernews.ru