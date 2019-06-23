"Атлетико" близок к подписанию Хюсая

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"Атлетико" близок к подписанию Хюсая

Защитник "Наполи" Эльсеид Хюсай, вероятно, перейдет в "Атлетико".

По сведениям Football Italia, стороны согласовали трансфер 25-летнего албанца за 20 миллионов евро. Отметим, что ранее неаполитанцы просили 25 миллионов, однако "матрасникам" удалось добиться скидки.

В минувшем сезоне на счету Хюсая две голевые передачи в 35 матчах.

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