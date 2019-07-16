"Атлетико" близок к подписанию игрока сборной Англии

Мадридский "Атлетико", скорее всего, усилится правым защитником "Тоттенхэма" Кираном Триппьером, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, пока "Бавария" и "Ювентус" оценивали целесообразность приобретения 28-летнего англичанина, "матрасники" почти договорились о его трансфере.

Ожидается, что в ближайшее время фулбек "шпор" прилетит в Испанию для прохождения медицинского обследования.

В прошлом сезоне Триппьер сыграл за "Тоттенхэм" 38 матчей, забил 1 гол и сделал 5 результативных передач.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

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