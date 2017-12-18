Мадридский "Атлетико" близок к подписанию своего первого летнего новичка, информирует Marca.

По сведениям издания, "матрасники" практически договорились с "Вильярреалом" по трансферу его полузащитника Родриго Эрнандеса. За 21-летнего хавбека столичный клуб заплатит 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Эрнандес сделал 1 результативную передачу в 22 матчах за "Вильярреал".

Напомним, летом Сауль может покинуть "Атлетико". | soccernews.ru