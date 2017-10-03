"Атлетико" близок к подписанию трансферной цели "Манчестер Юнайтед"

Мадридский "Атлетико" ведет переговоры о приобретении полузащитника турецкого "Трабзонспора" Юсуфа Языджи.

Как информирует The Sun, "матрасники" предложили "бордово-голубым" за их 20-летнего хавбека, которым активно интересовался английский "Манчестер Юнайтед", 14 миллионов евро. Ожидается, что "Трабзонспор" вполне может принять поступившее предложение.

В текущем сезоне Языджи сделал 2 голевые передачи в 7 матчах за свой клуб.

Напомним, Симеоне назвал себя идеальным тренером для "Атлетико". | soccernews.ru