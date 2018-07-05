"Атлетико" близок к подписанию вингера сборной Португалии

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"Атлетико" близок к подписанию вингера сборной Португалии

Вингер сборной Португалии Желсон Мартинш в ближайшее время станет игроком "Атлетико", сообщает AS.

По сведениям издания, с помощью подписания 23-летнего футболиста главный тренер "матрасников" Диего Симеоне рассчитывает закрыть проблемную позицию правого атакующего полузащитника.

Отметим, что Мартинш является свободным агентом, поскольку в середине июня расторг контракт с лиссабонским "Спортингом" из-за нападения болельщиков на клубную базу.

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