"Атлетико" близок к подписанию замены для Врсалько

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"Атлетико" близок к подписанию замены для Врсалько

Мадридский "Атлетико" близок к подписанию защитника ПСВ Сантьяго Ариаса, сообщает Marca.

По сведениям издания, "матрасники" видят в 26-летнем колумбийце замену для Симе Врсалько, который переходит в миланский "Интер".

Ариас уже прилетел в столицу Испании. Скорее всего, о сделке будет объявлено сегодня. | http://soccernews.ru

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