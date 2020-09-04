"Атлетико" близок к подписанию защитника "Хетафе"
Левый защитник "Хетафе" Матиас Оливера с высокой долей вероятности продолжит карьеру в мадридском "Атлетико".
По информации AS, "матрасники" уже договорились с самим игроком об условиях личного контракта.
Теперь клубы согласовывают сумму компенсации за 22-летнего уругвайца, в соглашении которого прописана сумма отступных в размере 20 миллионов евро.
"Хетафе" готов пойти на уступки и продать Оливеру за 10 миллионов евро, однако "Атлетико" рассчитывает снизить трансферную стоимость фулбека ещё в два раза.
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|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
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|31
|7
|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
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|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
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|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|20
|Эспаньол
|20
|14