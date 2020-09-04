"Атлетико" близок к подписанию защитника "Хетафе"

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"Атлетико" близок к подписанию защитника "Хетафе"

Левый защитник "Хетафе" Матиас Оливера с высокой долей вероятности продолжит карьеру в мадридском "Атлетико".

По информации AS, "матрасники" уже договорились с самим игроком об условиях личного контракта.

Теперь клубы согласовывают сумму компенсации за 22-летнего уругвайца, в соглашении которого прописана сумма отступных в размере 20 миллионов евро.

"Хетафе" готов пойти на уступки и продать Оливеру за 10 миллионов евро, однако "Атлетико" рассчитывает снизить трансферную стоимость фулбека ещё в два раза.

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