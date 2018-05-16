"Атлетико" близок к подписанию защитника "Селтика"

Теги селтиккиран тирниатлетико мадрид

"Атлетико" близок к подписанию защитника "Селтика""Атлетико" заинтересован в приобретении защитника "Селтика" Кирана Тирни.

По данным источника, скауты мадридского клуба отправятся финал Кубка Шотландии, чтобы еще раз посмотреть на 20-летнего футболиста, после чего клуб будет делать официальное предложение.

Контракт Тирни с "Селтиком" рассчитан до 2023 года. В этом сезоне он провел 32 матча в высшей лиги Шотландии, забив три гола и отдав семь результативных передач.

Читайте: "Бешикташ" готовит громкий трансфер  | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Заявка на выход в РФПЛ: "Енисей" разгромил "Анжи"

Заявка на выход в РФПЛ: "Енисей" разгромил "Анжи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 37 90
2 Атлетико Мадрид 37 78
3 Реал Мадрид 37 75
4 Валенсия 37 70
5 Вильярреал 37 60
6 Бетис 37 60
7 Севилья 37 55
8 Хетафе 37 52
9 Эйбар 37 50
10 Реал Сосьедад 37 49
11 Жирона 37 48
12 Алавес 37 47
13 Эспаньол 37 46
14 Сельта Виго 37 46
15 Леванте 37 46
16 Атлетик Бильбао 37 43
17 Леганес 37 40
18 Депортиво Ла-Корунья 37 29
19 Лас Пальмас 37 22
20 Малага 37 20
Полная таблица

топ-5 тегов