"Атлетико" близок к подписанию защитника "Селтика"

"Атлетико" заинтересован в приобретении защитника "Селтика" Кирана Тирни.

По данным источника, скауты мадридского клуба отправятся финал Кубка Шотландии, чтобы еще раз посмотреть на 20-летнего футболиста, после чего клуб будет делать официальное предложение.

Контракт Тирни с "Селтиком" рассчитан до 2023 года. В этом сезоне он провел 32 матча в высшей лиги Шотландии, забив три гола и отдав семь результативных передач.

Читайте: "Бешикташ" готовит громкий трансфер | http://soccernews.ru