"Атлетико" близок к покупке форварда сборной Хорватии за 40 миллионов евро



Хорватский нападающий "Айнтрахта" Анте Ребич близок к переходу в "Атлетико", сообщает AS.

По сведениям издания, клубы практически договорились. Сумма трансфера составит 40 миллионов евро. Форвард подпишет с испанским клубом пятилетний контракт.

25-летний Ребич выступает за "Айнтрахт" с 2018 года, перейдя из "Фиорентины" за 2 миллиона евро. В прошлом сезоне он провел за немецкий клуб 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.

Напомним, что Ребич ярко проявил себя на чемпионате мира-2018, забив гол в матче с Аргентиной (3:0).

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