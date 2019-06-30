"Атлетико" близок к покупке форварда сборной Хорватии за 40 миллионов евро
Хорватский нападающий "Айнтрахта" Анте Ребич близок к переходу в "Атлетико", сообщает AS.
По сведениям издания, клубы практически договорились. Сумма трансфера составит 40 миллионов евро. Форвард подпишет с испанским клубом пятилетний контракт.
25-летний Ребич выступает за "Айнтрахт" с 2018 года, перейдя из "Фиорентины" за 2 миллиона евро. В прошлом сезоне он провел за немецкий клуб 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал шесть результативных передач.
Напомним, что Ребич ярко проявил себя на чемпионате мира-2018, забив гол в матче с Аргентиной (3:0).
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